Американский сенатор Линдси Грэм по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в США назвал помощь Украине в войне "хорошей инвестицией" для Америки.

Об этом он заявил "Голосу Америки".

"Украинский народ за 18 месяцев вернул себе половину территории, и не погиб ни один американец. НАТО расширилось. Российская экономика разваливается, армия уничтожена. Это была хорошая инвестиция для американского народа", - заявил Грэм.

По его словам, Украина - "это партнер, о котором я мечтал. Они готовы воевать. Им просто нужна наша экономическая и военная поддержка".

"Мы уничтожаем российскую армию, не теряя ни одного солдата", - повторил сенатор.

Напомним, в мае Грэм, находясь в Киеве, заявлял, что военная помощь США Украине - "это лучшее, на что мы тратили деньги".

Война в Украине идет уже 578-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 сентября 2023 года в онлайне.

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