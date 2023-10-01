Маккарти заявил, что для него важнее укрепление границ США от мигрантов, чем помощь Украине
Спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что для него важнее укрепление границ Америки от мигрантов, чем помощь Украине.
Об этом законодатель сказал в эфире телеканала CBS.
"Приоритетом для меня является Америка и наши границы. Нужно убедиться, что Украина имеет необходимое ей оружие, но я твердо поддерживаю в первую очередь вопрос границы. Поэтому нам нужно найти способ сделать это вместе", - заявил Маккарти.
Маккарти аргументировал это тем, что у Белого дома осталось еще три миллиарда долларов для Украины из бюджета 2023 года.
Также он пообещал, что пока не решится вопрос с укреплением границ США, Украине крупных сумм не выделят.
"Они [Украина] не получат какой-то большой пакет, если граница не будет в безопасности... Мы будем работать с нуждающимися людьми, но Белый дом должен понять одну вещь: им лучше подготовиться к обеспечению безопасности американской границы", - заявил спикер Палаты представителей.
Между тем Джо Байден во время выступления в Белом пообещал, что поддержка Украины со стороны Вашингтона не прекратится.
"Я хочу заверить американских союзников, американский народ и народ Украины, что они могут положиться на нашу поддержку, мы не уйдем", - отметил президент США.
Байден подчеркнул, что большинство американских конгрессменов продолжают поддерживать выделение помощи Украине.
О том, что Украина не лишится военной помощи США по уже выделенным ранее средствам после того, как Конгресс исключил эту помощь из закона о временном бюджете, говорила и посол Украины в США Оксана Маркарова.