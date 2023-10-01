Спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что для него важнее укрепление границ Америки от мигрантов, чем помощь Украине.

Об этом законодатель сказал в эфире телеканала CBS.

"Приоритетом для меня является Америка и наши границы. Нужно убедиться, что Украина имеет необходимое ей оружие, но я твердо поддерживаю в первую очередь вопрос границы. Поэтому нам нужно найти способ сделать это вместе", - заявил Маккарти.

Маккарти аргументировал это тем, что у Белого дома осталось еще три миллиарда долларов для Украины из бюджета 2023 года.

Также он пообещал, что пока не решится вопрос с укреплением границ США, Украине крупных сумм не выделят.

"Они [Украина] не получат какой-то большой пакет, если граница не будет в безопасности... Мы будем работать с нуждающимися людьми, но Белый дом должен понять одну вещь: им лучше подготовиться к обеспечению безопасности американской границы", - заявил спикер Палаты представителей.

Между тем Джо Байден во время выступления в Белом пообещал, что поддержка Украины со стороны Вашингтона не прекратится.



"Я хочу заверить американских союзников, американский народ и народ Украины, что они могут положиться на нашу поддержку, мы не уйдем", - отметил президент США.

Байден подчеркнул, что большинство американских конгрессменов продолжают поддерживать выделение помощи Украине.

О том, что Украина не лишится военной помощи США по уже выделенным ранее средствам после того, как Конгресс исключил эту помощь из закона о временном бюджете, говорила и посол Украины в США Оксана Маркарова.