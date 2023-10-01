С 1 октября в США закончился ленд-лиз для Украины.

Закон о ленд-лизе (дословно переводится как "давать взаймы, в аренду"), который президент США Джо Байден подписал в прошлом году на 9 мая, был рассчитан до конца 2023-го финансового года, который истек 30 сентября.

В Украине этот закон называли "историческим шагом", и долгое время новости и аналитика о нем не сходили с информационных лент.

Предполагалось, что закон будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда США снабжали своих союзников, в частности, СССР, без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой платежа.

Технически закон давал Байдену право передавать Украине и другим странам оружие без традиционных для этого юридических и коммерческих процедур.

Но в реальности ленд-лиз вообще никогда не работал, поскольку США и так давали Украине оружие, причем без всякой оплаты и условий, что чисто экономически было выгоднее для Киева, чем ленд-лиз. Именно этим (отсутствием для Украины необходимости вообще платить когда-либо за поставленные вооружения) представители Белого дома и объяснили тот факт, что механизм ленд-лиза США не использовали.

Напомним, в конце прошлого года в МИД Украины заявили, что США не передали Украине ни одной единицы оружия по ленд-лизу, а передают военную помощь по другим программам.

В то же время в середине августа украинский посол в США Оксана Маркарова говорила, что Украина работает над тем, чтобы Конгресс США продлил закон о ленд-лизе на весь 2024 год.