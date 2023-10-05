Европа не сможет заменить Украине поддержку США, если она прекратится, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в начале заседания Европейского политического сообщества.

"Украине нужна поддержка Европейского Союза, но также и поддержка США. Сможет ли Европа заполнить пробел, оставленный США? Ну, конечно, Европа не может заменить США", - сказал Боррель.

Он назвал "плохими новостями" усиление конфронтации в Вашингтоне касательно помощи Украине. Боррель надеется, что что это еще не окончательная позиция США.

Ранее Байден заявил, что хаос в рядах республиканцев в Конгрессе вызывает у него беспокойство, поскольку он пытается обеспечить новое финансирование для Украины.

По оценке Reuters, американская помощь Украине может зависеть от того, кто из конгрессменов-республиканцев займет пост спикера Палаты представителей.

Напомним, Палата представителей Конгресса США уволила своего спикера, представителя Республиканской партии Маккарти. Временным спикером нижней палаты Конгресса стал тоже республиканец Патрик Макгенри.