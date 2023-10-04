США передадут Украине иранское оружие, конфискованное в феврале во время транспортировки в Йемен. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Зимой тысячи единиц оружия и патронов перехватили войска США и Франции. Спустя полгода решили, что его передадут Украине. Осталось решить, как это оформить, ведь ООН требует, чтобы конфискованное оружие было уничтожено или складировано.

Решение может быть объявлено на этой неделе.

Напомним, высокопоставленный военный чиновник НАТО предупредил, что к настоящему времени уже видно "дно бочки", когда речь идёт о поставках военной помощи из западных стран в Украину.

Ранее в Белом доме рассказали, что администрация США располагает средствами на продолжение поддержки Украины в течение двух месяцев.

Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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