Пентагон предупредил Конгресс США, что заканчиваются деньги на замену оружия, отправленного Вашингтоном в Украину.

В письме, направленном конгрессменам, Пентагон призывает их утвердить финансирование Украины (напомним, Конгресс принял временный бюджет на ближайшие 45 дней, исключив оттуда помощь Украине).

В письме, полученном агентством Associated Press, контролер Пентагона Майкл МакКорд сообщил лидерам Палаты представителей и Сената, что осталось 1,6 млрд долларов из 25,9 мдрд долларов, выделенных Конгрессом для пополнения военных запасов США взамен отправленного Украине.

Запасы включают миллионы снарядов артиллерии, ракет и ракет, которые жизненно важны для контрнаступления Украины, говорится в письме.

МакКорд написал, что без дополнительного финансирования сейчас США придется отложить или сократить поставки ПВО, боеприпасов, беспилотников, которые "критически важны и неотложны сейчас, когда Россия готовится к зимнему наступлению в Украине".

Ранее стало известно, что Пентагон ошибся более чем на шесть миллиардов долларов, оценивая стоимость переданного Украине вооружения.

Мы также сообщали, что Пентагон проведёт новый аудит отчетности по военной помощи Украине.

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