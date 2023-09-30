В американских СМИ появился целый ряд публикаций на тему интереса Пентагона к искусственному интеллекту.

National Interest пишет, что командование американской армии делает ставку на искусственный интеллект, соревнуясь с Китаем за превосходство в этой области.

В отчете Комиссии национальной безопасности США по искусственному интеллекту (NSCAI) сказано, что к 2025 году Пентагон хочет резко увеличить инвестиции в исследования, а также "интегрировать технологии искусственного интеллекта во все аспекты боевых действий".

А Bloomberg пишет о том, что Пентагон призывает компании, занимающиеся искусственным интеллектом, больше рассказывать о своих технологиях.

Директор Пентагона по цифровому и искусственному интеллекту Крейг Мартелл хочет, чтобы компании поделились информацией о том, как создано их программное обеспечение для искусственного интеллекта, чтобы департамент мог "чувствовать себя комфортно и безопасно".

"Сейчас мы просто получаем конечный результат построения модели. Но этого недостаточно", - сказал Мартелл.

Он назвал такие модели эквивалентом "найденных инопланетных технологий" для Пентагона.

"Мы просто хотим понять применение таких технологий, преимущества, опасности и способы борьбы с ними", - заявил Мартелл.

Ранее мы сообщали, что спецслужбы США работают над разведывательной программой с искусственным интеллектом.

А недавно в Сенате США прошли слушания о контроле над искусственным интеллектом.