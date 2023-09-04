Министерство обороны допустило к эксплуатации в Вооруженных силах украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет нашим войскам эффективнее избивать врага", - говорится в сообщении.

Сообщается, что система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной) и при этом быстро передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски "человеческой ошибки", поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы.

В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются, в том числе с помощью флагманского дрона.

Основные характеристики:

дальность полета - до 10 км;

может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью;

может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ;

интегрируется во все существующие в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему "Дельта".

Ранее мы писали, что в Украине разрабатывают около шести моделей ударных БПЛА с дальностью полёта до 1000 км.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.