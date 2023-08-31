В Украине сейчас разрабатывается около шести моделей разных дальнобойных дронов, причем некоторые из них способны летать на расстояние более 1000 километров.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинских конструкторов.

Для налаживания процесса была "взращена стартап-культура десятков маленьких компаний, которые экспериментируют с новыми разработками", пишет издание.

"То, что мы видим сейчас, – это первые, ранние пташки возможности нанесения ударов в глубь России", — заявил бывший министр обороны Андрей Загороднюк.

Тем временем Владимир Зеленский уже заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия по цели на удалении в 700 км.

Вероятно, имеется ввиду вчерашний налёт дронов на аэродром Пскова, что расположен примерно на таком расстоянии от северной границы Украины. В то же время российские телеграм-каналы утверждают, что удар беспилотниками наносился с территории Эстонии.

Российские власти официально о возможном месте запуска беспилотников ничего не заявляли.

Ранее мы публиковали фото и видео, как в Пскове горит аэропорт "Кресты" после атаки беспилотниками.

К настоящему времени появились спутниковые снимки, указывающие на вероятное повреждение двух Ил-76 после атаки дронов аэродрома в Пскове.