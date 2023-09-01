В сети появилось видео поражения российского самолета Ил-76 на Псковском аэродроме.

Судя по кадрам, на него сбросили взрывчатку с беспилотника.

Опубликовавший видео Сергей Стерненко заявил, что дроны - это украинская разработка.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что удар по Псковскому аэродрому наносился с территории РФ. По его словам, два самолета были уничтожены и два серьезно повреждены.

Отметим, что накануне Зеленский заявил о применении украинского дальнобойного оружия по цели в 700 км. От Украины до Пскова как раз такое расстояние.

А в России продолжает продвигаться версия, что аэродром в Пскове атаковали дроны, запущенные с территории прибалтийских стран.

Война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На запорожском фронте ВСУ продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. На Ореховском участке в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.

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