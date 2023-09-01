Беспилотник сбросил взрывчатку. Появилось видео удара по российскому самолету на аэродроме в Пскове
В сети появилось видео поражения российского самолета Ил-76 на Псковском аэродроме.
Судя по кадрам, на него сбросили взрывчатку с беспилотника.
Опубликовавший видео Сергей Стерненко заявил, что дроны - это украинская разработка.
Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что удар по Псковскому аэродрому наносился с территории РФ. По его словам, два самолета были уничтожены и два серьезно повреждены.
Отметим, что накануне Зеленский заявил о применении украинского дальнобойного оружия по цели в 700 км. От Украины до Пскова как раз такое расстояние.
А в России продолжает продвигаться версия, что аэродром в Пскове атаковали дроны, запущенные с территории прибалтийских стран.
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