Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала использовать искусственный интеллект для планирования военных операций, в частности, авиационных ударов и организации военного материально-технического обеспечения.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей израильской армии.

По их словам, ИИ обрабатывает огромные массивы данных для выбора целей, а затем удары планирует система Fire Factory, также основанная на искусственном интеллекте. Она использует информацию об одобренных военными целях, чтобы рассчитать необходимое число боеприпасов, определить приоритеты и задать цели для самолетов и беспилотников, а также составить график атак.

Подобная технология в настоящее время никак не регулируется на международном или государственном уровне, уточняет агентство.

Как сообщил ему представитель ЦАХАЛ, работу ИИ контролируют операторы, которые окончательно утверждают выбранные искусственным интеллектом цели. Сторонники технологий считают, что использование ИИ и усовершенствование алгоритмов в перспективе поможет минимизировать человеческие потери. Противники, в свою очередь, полагают, что использование автономных систем может лишь увеличить число жертв.

Данные об использовании технологий в конкретных операциях засекречены, однако агентство предполагает, что Армия обороны Израиля получила опыт использования систем ИИ во время 11-дневного конфликта в секторе Газа в 2021 году, который ЦАХАЛ охарактеризовал как "войну ИИ". Тогда израильские военные использовали ИИ для обнаружения площадок для запуска ракет и развертывания БПЛА.

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