Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попал в больницу.

Об этом сообщили в канцелярии министра, пишет AP.

Там подтвердили, что 73-летний политик был доставлен в отделение неотложной помощи медицинского центра "Шиба" близ города Рамат-Ган.

"Его состояние хорошее, он проходит медицинское обследование", - сообщили в офисе Биньямина Нетаньяху.

Однако по данным израильских СМИ, в субботу премьер потерял сознание у себя дома в Кесарии, упал и ударился головой о пол. Незадолго до этого он жаловался на боли в груди. После приезда в больницу Нетаньяху пришёл в себя и мог самостоятельно передвигаться.

Сейчас врачи проводят исследование мозга и сердца израильского премьера. В его канцелярии уверяют, что причиной инцидента стало обезвоживание. В последние дни в Израиле стоит жара выше +37 градусов.

В последний раз Нетаньяху госпитализировали в октябре прошлого года, когда ему стало плохо во время молитвы на Йом-Кипур.

Напомним, ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не будет передавать Украине оружие, поскольку оно может попасть в Иран.

Также премьер Израиля по той же причине отказал Украине в системе ПВО "Железный купол".