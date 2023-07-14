Китайская армия разрабатывает нейрооружие, которое будет нарушать работу мозга.

Об этом сообщает The Washington Times.

Американское издание опубликовало отчет, в котором говорится о создании специалистами китайской армии специального "нейроударного" оружия.

"Многие не знают, что Коммунистическая партия Китая и ее Народно-освободительная армия (НОАК) зарекомендовали себя как мировые лидеры в разработке нейроударного оружия", - пишет газета.

Предполагается, что такое оружие будет использовать микроволновое или другое направленное энергетическое излучение. Оно может быть как стрелковым так и более крупным. Оружие предназначено для влияния на мозговую деятельность и ее нарушение у западных политических лидеров, в том числе президента США Джо Байдена или даже у всего населения. Также предположительно с помощью оружия можно контролировать разум живых целей.

Журналисты считают, что Китай разрабатывает такое оружие, стремясь завоевать роль единственной в мире сверхдержавы.

Весной другое западное СМИ сообщало, что китайские военные вскоре могут развернуть высотный беспилотник-шпион, который может летать как минимум в три раза быстрее звука.

Также весной они писали, что в Китае успешно испытали гиперзвуковую ракету большой дальности, способную преодолевать оборону США.