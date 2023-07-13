В Украине заработал искусственный интеллект от Google - Bard. Как и Chat GPT, Google Bard AI работает в формате чат-бота.

Но в отличии от разработки компании OpenAI, он подключен к Интернету, а потому работает с актуальной информацией тоже. Но все равно допускает смысловые ошибки.

Например, на вопрос "берут ли Украину в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе", он ответил:

"Украина не была принята в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе. На саммите было принято решение о расширении сотрудничества между НАТО и Украиной, но не о принятии Украины в НАТО. Это решение было принято из-за опасений, что оно может спровоцировать Россию на военные действия против Украины".

Хотя РФ уже и так ведет военные действия против Украины.

Bard также может писать код и создавать генеративные изображения из текста.

Напомним, весной сообщалось, что запуск искусственного интеллекта Bard, который Google поспешно внедряет в свои сервисы, столкнулся с внезапной сложностью - разработчики не до конца понимают, как работает технология, а у искусственного интеллекта обнаружились "чрезвычайные свойства".

Также New York Times писал, что компания Google лихорадочно внедряет свою систему искусственного интеллекта, чтобы не растерять свои самые дорогие контракты.