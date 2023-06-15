В церкви святого Павла в баварском городе Фюрт прошла церковная служба, на 98 процентов составленная искусственным интеллектом ChatGPT. На ней присутствовали более 300 человек.

Инициатором этого мероприятия стал 29-летний Йонас Циммерляйн, теолог и философ из Венского университета.

"Я сказал искусственному интеллекту: "Мы на церковном конгрессе, вы проповедник... как будет выглядеть церковная служба?" - рассказал Циммерляйн.

Он также попросил включить псалмы и благословение в конце мероприятия. По его словам, "в итоге вышла довольно солидная церковная служба".

Искусственный интеллект с экрана проповедовал о том, чтобы оставить прошлое позади, сосредоточиться на проблемах настоящего, преодолеть страх смерти и никогда не терять веру в Иисуса Христа.

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