ChatGPT научился генерировать видеоролики с помощью плагина "HeyGen".

Об этом сообщает телеграм-канал "Эксплойт".

"В этом примере мы попросили искусственный интеллект рассказать о преимуществах подписки на наш канал, получилось убедительно. К слову, работает бесплатно, качество можете оценить сами. Прям захотелось отписаться и еще раз подписаться", - прокомментировали полученное видео на канале.

Ранее "Страна" писала о том, как новая нейросеть ChatGPT изменит подход к образованию. Преимущества этого искусственного интеллекта уже распробовали школьники и студенты: с помощью ChatGPT они выполняют домашние задания и даже сдают экзамены.

Также мы писали, как искусственный интеллект научился распознавать рак легких на ранних стадиях. Согласно первоначальным результатам, модель ИИ, по-видимому, точно идентифицирует раковые крупные узелки в легких.

Напомним, китайская компания Infinix собирается первой интегрировать ChatGPT в смартфоны на Android. Первыми гаджетами с предустановленным ChatGPT станут смартфоны серии Infinix Note 30.