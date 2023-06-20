В крупнейшем немецком издании Bild хотят заменить сотни сотрудников искусственным интеллектом, пишет The Guardian.

Искусственным интеллектом планируют заменить редакторов, заместителей редакторов, корректоров и фоторедакторов. Цель - сокращение расходов на 100 миллионов евро.

Количество предполагаемых увольнений неизвестно, но, как сообщает The Guardian со ссылкой на письмо издателя Bild к сотрудникам, речь может идти о сотнях сокращений. При том, что штат издания - более тысячи людей.

"К сожалению, нам придется расстаться с коллегами, выполняющими задачи, с которыми в цифровом мире может справиться искусственный интеллект и/или автоматизированные процессы", – говорится в письме.

Ранее стало известно, что компания Apple запретила своим сотрудникам использовать технологии искусственного интеллекта по причине опасений утечки конфиденциальных данных. В частности, речь идет о нейросети ChatGPT.

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