"Есть вероятность, что ИИ всех убьет". В Сенате США прошли слушания о контроле над искусственным интеллектом
В Сенате США прошли трехчасовые слушания, посвященные контролю над искусственным интеллектом (ИИ), на которых выступили ведущие представители техноиндустрии: основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, владелец компании Meta Марк Цукерберг и собственник соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск.
Об этом сообщает CNN.
"Есть некоторая вероятность – выше нуля – что ИИ убьет нас всех. Я думаю, что это низкая цифра, но некоторый шанс есть. Последствия неправильного использования ИИ серьезны", - заявил Маск.
Он добавил, что эта встреча "может войти в историю как очень важная для будущего цивилизации".
Это первая из девяти запланированных сессий, по итогам которой Сенат готовится разработать законопроект, регулирующий индустрию ИИ.
В группу также вошли руководители крупнейших IT-компаний: Google, OpenAI, Nvidia и IBM.
Организатор слушаний сенатор Чак Шумер заявил журналистам, что все присутствующие согласились с тем, что правительственный контроль над ИИ необходим. Теперь нужно согласовать нюансы. По его словам, роль Конгресса состоит в том, чтобы продвигать преимущества ИИ, одновременно снижая риски. Спектр опасений широкий - от потери людьми рабочих мест до полной гибели цивилизации.
Маск считает, что в итоге будет создано отдельное агентство по регулированию ИИ, говорится в публикации.
Напомним, зимой Илон Маск заявил, что искусственный интеллект представляет собой угрозу человечеству, но обладает и очень большим потенциалом. Человечество должно быть в определенной степени обеспокоено из-за опасности, которую несет искусственный интеллект, считает Маск. В частности, по его мнению, следует задаться вопросом регулирования этой сферы технологий.
После этого Маск и один из основателей корпорации Apple Стив Возняк призвали приостановить разработку искусственного интеллекта. Они подписали письмо с призывом сделать паузу в разработках как минимум на полгода, чтобы человечество смогло оценить риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, и убедиться, что он безопасен.