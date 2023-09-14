В Сенате США прошли трехчасовые слушания, посвященные контролю над искусственным интеллектом (ИИ), на которых выступили ведущие представители техноиндустрии: основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, владелец компании Meta Марк Цукерберг и собственник соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск.

Об этом сообщает CNN.

"Есть некоторая вероятность – выше нуля – что ИИ убьет нас всех. Я думаю, что это низкая цифра, но некоторый шанс есть. Последствия неправильного использования ИИ серьезны", - заявил Маск.

Он добавил, что эта встреча "может войти в историю как очень важная для будущего цивилизации".

Это первая из девяти запланированных сессий, по итогам которой Сенат готовится разработать законопроект, регулирующий индустрию ИИ.

В группу также вошли руководители крупнейших IT-компаний: Google, OpenAI, Nvidia и IBM.

Организатор слушаний сенатор Чак Шумер заявил журналистам, что все присутствующие согласились с тем, что правительственный контроль над ИИ необходим. Теперь нужно согласовать нюансы. По его словам, роль Конгресса состоит в том, чтобы продвигать преимущества ИИ, одновременно снижая риски. Спектр опасений широкий - от потери людьми рабочих мест до полной гибели цивилизации.

Маск считает, что в итоге будет создано отдельное агентство по регулированию ИИ, говорится в публикации.

Напомним, зимой Илон Маск заявил, что искусственный интеллект представляет собой угрозу человечеству, но обладает и очень большим потенциалом. Человечество должно быть в определенной степени обеспокоено из-за опасности, которую несет искусственный интеллект, считает Маск. В частности, по его мнению, следует задаться вопросом регулирования этой сферы технологий.

После этого Маск и один из основателей корпорации Apple Стив Возняк призвали приостановить разработку искусственного интеллекта. Они подписали письмо с призывом сделать паузу в разработках как минимум на полгода, чтобы человечество смогло оценить риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, и убедиться, что он безопасен.