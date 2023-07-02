"Это уже не фантастика". Шварценеггер заявил о пророчестве "Терминатора", где машины восстали против людей
Актер Арнольд Шварценеггер заявил, что фильм "Терминатор", где машины восстали против людей, сегодня становится пророческим.
Об этом пишет журнал People.
По его словам, будущее, которое разворачивается в фильме, уже наступило. "Теперь, по прошествии десятилетий, это стало реальностью. Это уже не фантастика и не футуристика. Мы видим это здесь и сейчас", - отметил он.
Шварценеггер добавил, что режиссер Джеймс Кэмерон "оставил нам предостерегающее письмо" по поводу рисков развития искусственного интеллекта.
Ранее мы писали, что в США беспилотник с искусственным интеллектом пытался убить своего же оператора во время военной симуляции.
Кроме того, недавно бизнесмен Илон Маск заявил, что искусственный интеллект представляет собой угрозу человечеству, но обладает и очень большим потенциалом. Человечество должно быть в определенной степени обеспокоено из-за опасности, которую несет в себе искусственный интеллект, считает Маск. В частности, по его мнению, следует задаться вопросом регулирования этой сферы технологий.
После чего Илон Маск и один из основателей корпорации Apple Стив Возняк призвали приостановить разработку искусственного интеллекта. Они подписали письмо (всего - более тысячи подписантов, среди них известные ученые, предприниматели и исследователи) с призывом сделать паузу в разработках как минимум на полгода, чтобы человечество смогло оценить риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, и убедиться, что он безопасен.