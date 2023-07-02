Актер Арнольд Шварценеггер заявил, что фильм "Терминатор", где машины восстали против людей, сегодня становится пророческим.

Об этом пишет журнал People.

По его словам, будущее, которое разворачивается в фильме, уже наступило. "Теперь, по прошествии десятилетий, это стало реальностью. Это уже не фантастика и не футуристика. Мы видим это здесь и сейчас", - отметил он.

Шварценеггер добавил, что режиссер Джеймс Кэмерон "оставил нам предостерегающее письмо" по поводу рисков развития искусственного интеллекта.

Ранее мы писали, что в США беспилотник с искусственным интеллектом пытался убить своего же оператора во время военной симуляции.

Кроме того, недавно бизнесмен Илон Маск заявил, что искусственный интеллект представляет собой угрозу человечеству, но обладает и очень большим потенциалом. Человечество должно быть в определенной степени обеспокоено из-за опасности, которую несет в себе искусственный интеллект, считает Маск. В частности, по его мнению, следует задаться вопросом регулирования этой сферы технологий.

После чего Илон Маск и один из основателей корпорации Apple Стив Возняк призвали приостановить разработку искусственного интеллекта. Они подписали письмо (всего - более тысячи подписантов, среди них известные ученые, предприниматели и исследователи) с призывом сделать паузу в разработках как минимум на полгода, чтобы человечество смогло оценить риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, и убедиться, что он безопасен.