Высокопоставленный военный чиновник НАТО предупредил, что к настоящему времени уже видно "дно бочки", когда речь идёт о поставках военной помощи из западных стран в Украину.

Так образно выразился председатель военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр во время выступления на Варшавском форуме по безопасности.

Адмирал Бауэр заявил, что некоторые страны НАТО отправили вооружение в Киев несмотря на то, что их собственные склады заполнены менее чем наполовину и что необходимо "нарастить производство" военной техники.

А министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи, который тоже выступал на форуме, отметил, что западные поставки Украине "выглядят немного скудными", и призвал страны НАТО взять на себя обязательство направлять 2% своего ВВП на оборону.

Ранее в Белом доме рассказали, на сколько месяцев поддержки Украины у администрации США хватит денег.

Война в Украине идёт уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне за минувшие сутки контратаковали на юге. А именно в районе Вербового, Старомайорского и Новодаровки. На южном фланге Бахмута россияне пытались восстановить утраченное положение под Андреевкой. ВСУ ведут штурмовые действия на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

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