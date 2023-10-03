НАТО начала подготовку к противостоянию с Россией и возврат к принципам коллективной обороны против глобального противника за 14 лет до масштабного вторжения в Украину, в 2008 году. Военные планы Альянса по противодействию России "достигают 4,5 тысячи страниц".

Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время Варшавского форума по безопасности, который проходит 3-4 октября.

"Фактически с 2008 года началась работа военных, чтобы сменить наше мышление обратно на принципы коллективной обороны. Это было необходимо в результате поведения России, которая была партнером НАТО в течение более чем 15 лет, но потом случились Грузия в 2008 году, Украина в 2014 и 2022 годах. Самым большим изменением в НАТО стала подготовка к [противостоянию с] все более агрессивным противником", - рассказал военный.

По его словам НАТО начала менять свою военную стратегию в 2019 году, что привело к созданию детальных военных планов, которые были утверждены на саммите глав государств и правительств Альянса в июле в Вильнюсе.

"Задача этих планов в том, чтобы мы были готовы. Нам нужно больше боеготовных сил, военных возможностей, запасов вооружений, больше учений", - отметил Бауэр.

Он напомнил, что уже в 2015-2016 годах НАТО развернула в Прибалтике и Польше четыре батальонных боевых группы, которые подготовлены для быстрого преобразования в бригады в необходимости.

"Последним шагом перед вторжением НАТО создала еще четыре таких группы: в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии", - сказал он. По его словам, Альянс в 2022 году "уже опробовал механизмы преобразования батальонных групп в бригады".

На днях бывший член Службы высшего руководства США Грегори Уивера заявил, что НАТО не должна считать, будто исходящую от России угрозу можно сдержать обычными не ядерными вооружениями.

А летом мы писали, что в НАТО создали план обороны в тысячи страниц на случай нападения России на восточный фланг Альянса.