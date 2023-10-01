Западные чиновники не предлагали Киеву отказаться от борьбы за территории в обмен на вступление в НАТО.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в эфире телемарафона.

"Хочу подтвердить, что никаких официальных предложений со стороны НАТО или других наших западных партнеров по поводу отказа Украины от территорий в обмен на другие шаги не было", - сказал он.

По его словам, такие призывы могут звучать неофициально от экспертов, журналистов, но от властей стран-союзниц их не было.

Также он заявил, что приглашение Украины в НАТО на саммите Альянса в 2024 году будет зависеть от ситуации на поле боя.

"Чем больше оккупированных территорий Украине удастся освободить, тем сильнее будут позиции в плане интеграции в НАТО. Поэтому наши защитники воюют в том числе за наше будущее в Североатлантическом Альянсе", - добавил Перебийнис.

Напомним, реализовать формулу "НАТО в обмен на территории" предлагали некоторые западные эксперты и бывшие политики, в частности, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

Мы анализировали, почему на Западе говорят о предоставлении Украине членства в НАТО в обмен на согласие уступить России захваченные территории для завершения войны.