Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал НАТО распространить действие пятой статьи Североатлантического договора и "ядерный зонтик" на Украину.

Об этом он высказался во время выступления на Варшавском форуме безопасности.

Дипломат призвал европейские страны сменить сложившуюся после падения Берлинской стены "геополитическую ментальность", заменив ее военной ментальностью и готовностью "ко многим случайностям".

"Я бы сказал, что это должна быть военная ментальность, защитная ментальность, мы должны быть готовы ко многим случайностям, которые могут возникнуть из происходящего. Но пока что мы не там. А из этой ментальности вытекают: Украина в НАТО, трансатлантический регион, который должен расшириться и охватить "ядерным зонтиком", пятой статьей НАТО страны, оставленные в "серой зоне" и из-за этого атакованные, стремящиеся на Запад, но не находящиеся там", - сказал Ландсбергис.

"Мы должны защитить тех, кто на границе, как моя страна, как Польша. Было уже много сделано для этого, я чрезвычайно благодарен за шаг, который заслуживает большего внимания - решение Германии разместить постоянную бригаду в Литве, что уже отражает эту геополитическую перемену", - добавил он.

Сегодня на том же форуме глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Альянс начал подготовку к противостоянию с Россией и возврат к принципам коллективной обороны против глобального противника за 14 лет до масштабного вторжения в Украину, в 2008 году.

А летом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина вряд ли сможет производить свое ядерное оружие. Но добавил, что в мире есть прецеденты, когда такое вооружение передают страны-партнеры.