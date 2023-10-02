Бывший директор "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук считает, что до завершения войны полноценных производств западного оружия в Украине не будет.

Об этом Бондарчук заявил в эфире столичного телеканала "Киев 24".

Также он подчеркнул, что западные страховые компании вряд ли застрахуют производство.

По словам Бондарчука, на данный момент возможно лишь открытие небольших предприятий по ремонту военной техники.

Напомним, недавно представители французских оборонных предприятий, приехавшие в Киев с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, подписали около двадцати договоров с украинскими промышленниками.

После этого визита газета The New York Times писала, что Запад хочет нарастить производство оружия в самой Украине. Это является частью стратегии подготовки Украины к долгой войне.

Также на днях глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина намерена организовать производство собственных систем противовоздушной обороны.

А президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина создала первый в мире флот морских дронов.