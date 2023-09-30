Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина создала флот морских дронов.

Об этом он заявил на Форуме оборонных индустрий, который прошел в Киеве.

"Мы создаём первый в мире флот морских дронов, лишающий российские военные корабли смысла и заставляющий их прятаться", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, на форуме Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий. Киев готов предложить "специальные условия" компаниям, которые будут производить оружие с Украиной или на ее территории.

Ранее в Офисе президента сообщили, что Украина хочет организовать производство собственных систем ПВО.

Также стало известно, что представители французских оборонных предприятий, которые вчера приехали в Киев с министром обороны, подписали около двадцати договоров с украинскими промышленниками.

Война в Украине идет уже 584-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

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