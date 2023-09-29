Представители французских оборонных предприятий, которые вчера приехали в Киев с министром обороны, подписали около двадцати контрактов, писем о намерениях или меморандумов о взаимопонимании с украинскими промышленниками.

Об этом сообщает Минобороны Франции, отмечая, что это "свидетельствует о мобилизации французских промышленных ноу-хау в поддержку Киева".

Данная встреча стала частью первого Форума оборонной промышленности, который сегодня проходит в Киеве.

"Для удовлетворения своих огромных потребностей Украина намерена развивать собственные мощности по производству военной техники", — говорится в сообщении.

Газета The New York Times после этого визита также писала, что Запад хочет нарастить производство оружия в самой Украине, отметив, что это является частью стратегии подготовки Украины к долгой войне.

Ранее Германия разрешила концерну Rheinmetall создать совместное с Украиной оборонное предприятие.

Мы также сообщали, что США планируют наладить совместное с Украиной производство некоторых видов оружия