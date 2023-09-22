Россия рассматривает возможность возобновления производства основного боевого танка Т-80. Президент РФ Владимир Путин надеется на этот "реактивный танк".

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

По словам главы российской оружейной компании "Уралвагонзавод" Александра Потапова, военные поставили перед компанией задачу восстановить всю производственную цепочку для Т-80.

Это решение вызывает удивление, учитывая, что в России есть более современные танки, такие как Т-90, и ведется разработка футуристического Т-14 "Армата", пишет издание.

Т-80, который иногда называют "реактивным танком", был разработан в 1970-х годах и последний раз сошел с конвейера в 1999 году. Он оснащался газотурбинным двигателем, что обеспечивало высокую скорость, но при этом приводило к увеличению расхода топлива и стоимости обслуживания.

Военные эксперты предполагают, что новые модификации танка могут включать современную пушку, возможно, 125-миллиметровую от Т-14, и усовершенствованную трансмиссию для устранения проблемы заднего хода.

"Если "Уралвагонзавод" будет строить новые Т-80, то, конечно, имеет смысл улучшить возможности при движении задним ходом", - сказал офицер бундесвера.

Издание пишет, что решение о возрождении Т-80 рассматривается не только как военная стратегия, но и как практическое решение. Производственные мощности по выпуску Т-90 и Т-72 перегружены, а Т-80 изначально строился в Омске, и возобновление его производства там могло бы быть более быстрым из-за имеющихся мощностей и специализированного персонала.

Как предупредил офицер бундесвера, "в любом случае, россиян не стоит недооценивать.

Ранее Bloomberg написал, что в 2024 году РФ планирует увеличить расходы на оборону до $112 млрд.

Также западная пресса сообщала, что Россия наращивает преимущество в танках и боевых машинах пехоты.