Канада выделит Украине пакет военной помощи на 482 млн долларов (650 млн канадских долларов), в который войдут танки Leopard 2.

Об этом сообщил телеканал CTV.

Помощь рассчитана на три года. Часть выделенных средств будет направлена на приобретение 50 бронемашин и такого же количества санитарных автомобилей. Их канадские специалисты построят в провинции Онтарио.

"Я четко сказал, что наше правительство будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Сегодня мы заявляем о более долгосрочных, многолетних обязательствах, обеспечивающих предполагаемую стабильную поддержку Украины", – заявил канадский премьер.

Канада также отправит своих инструкторов и техников для обучения украинских пилотов на F-16.

Напомним, президент Владимир Зеленский провёл переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо во время своего визита в Канаду.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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