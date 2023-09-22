Президент Владимир Зеленский провёл переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо во время своего визита в Канаду.

Об этом Зеленский написал в своём телеграм-канале.

Президент сообщил, что на встрече обсуждались оборонное сотрудничество и реализация украинской "формулы мира".

По итогу переговоров были подписаны двусторонние документы, которые должны усилить экономические связи двух стран.

"Встреча с генерал-губернатором Канады, выступление в парламенте, общение с парламентариями, с канадской общественностью: представителями бизнеса, лидерами мнений, украинским обществом", — описал свою поездку Зеленский.

Перед этим Зеленский был в США и выступил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Главные тезисы его речи:

Украина отдала свой ядерный арсенал. Теперь нужно разоружить РФ;

Кремль использует как оружие продовольствие, ресурсы энергетику;

РФ заблокировала зерновой коридор и бьёт по украинским портам на Дунае;

Украине известно о попытках заключить какие-то теневые сделки с Москвой, которым нельзя доверять;

необходима общая солидарность, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать, что она не повториться снова.

Также президент посетил Конгресс США и заявил, что Украина проиграет в войне, если не получит помощь от Запада.