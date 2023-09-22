Президент США Джо Байден во время визита в Штаты Владимира Зеленского заверил его, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет дальнего действия ATACMS.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представителя Конгресса, знакомых с ходом переговоров.

Источники телеканала не уточнили, когда именно Украина получит ATACMS или когда США официально объявят о своем решении передать эти ракеты.

По словам собеседника NBC в Конгрессе, американские чиновники до сих пор обсуждают тип и количество ракет, которые будут отправлены в Украину. Он добавил, что страны Восточной Европы уже передали Киеву значительную часть своих запасов вооружений.

Сегодня газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что США близки к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, только оснащенных кассетными бомбами, а не одиночной боеголовкой. Этих снарядов у США больше, чем одиночных версий ATACMS. Они считаются менее современным оружием.

Вчера мы писали, что Украине во время визита Зеленского в Вашингтон так и не передали ATACMS. В Белом доме заявили, что вопрос об ATACMS "не снимается со стола", и "мы продолжаем вести здесь, в межведомственном обсуждении эту конкретную систему вооружения, но никакого решения принято не было".