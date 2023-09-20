В США все ведомства согласились отправить Украине ракеты ATACMS
Все ведомства США согласились отправить тактическую ракетную систему ATACMS Украине.
Об этом сказал Foreign Policy помощник конгрессмена, говоривший на условиях анонимности. Его слова приводятся в материале под заголовокм "Украина получает "Абрамс", но не то, что ей действительно нужно".
"Если этого (передачи ракет - Ред.) не произойдет, то потому, что сам Байден сказал нет", – заявил источник издания.
Опасения по поводу того, что Россия может спровоцировать эскалацию, по-прежнему ограничивают подход США к поставкам оружия, резюмирует американский журнал.
ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса "земля-земля". Дальность ее действия составляет до 300 км. Она запускается с реактивных систем залпового огня HIMARS, которые уже есть на вооружении ВСУ.
Сегодня Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что США вышли на финишную прямую в поставке Украине ракет ATACMS.
Между тем координатор по стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что Вашингтон не хочет, чтобы предоставленные Соединенными Штатами средства били по России.