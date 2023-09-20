Все ведомства США согласились отправить тактическую ракетную систему ATACMS Украине.

Об этом сказал Foreign Policy помощник конгрессмена, говоривший на условиях анонимности. Его слова приводятся в материале под заголовокм "Украина получает "Абрамс", но не то, что ей действительно нужно".

"Если этого (передачи ракет - Ред.) не произойдет, то потому, что сам Байден сказал нет", – заявил источник издания.

Опасения по поводу того, что Россия может спровоцировать эскалацию, по-прежнему ограничивают подход США к поставкам оружия, резюмирует американский журнал.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса "земля-земля". Дальность ее действия составляет до 300 км. Она запускается с реактивных систем залпового огня HIMARS, которые уже есть на вооружении ВСУ.

Сегодня Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что США вышли на финишную прямую в поставке Украине ракет ATACMS.

Между тем координатор по стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что Вашингтон не хочет, чтобы предоставленные Соединенными Штатами средства били по России.