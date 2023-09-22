Российское руководство планирует в следующем году увеличить расходы на оборону с нынешних 3,9% ВВП до 6%, или 112 миллиардов долларов.

Об этом пишет издание Bloomberg.

При этом расходы на оборону превысят социальные, несмотря на грядущие в марте выборы президента РФ и на фоне введённых западными странами санкций.

Также почти вдвое вырастут засекреченные расходы: с 6,5 трлн рублей до 11,1 трлн, составив 30% от общего объёма расходов бюджета.

Ожидаемые Москвой доходы федерального бюджета составят более 35 трлн рублей, что на 22% больше, чем в 2023 году, а дефицит сократится вдвое — с 1,8% до 0,9% ВВП.

Рост доходов от продажи нефти и газа ожидается на уровне почти 25%.

Отметим, что расходы на оборону в проекте бюджета Украины на 2024 год составят 1 триллион 685 млрд грн. Это больше половины всех расходов бюджета. Или же 21,6% от прогнозируемого ВВП Украины. По нынешнему официальному курсу НБУ это 46 млрд долларов.

В прошлом году мы сообщали, что после вторжения в Украину расходы РФ на войну выросли в 2,5 раза и достигли рекордных размеров.

А летом канцлер ФРГ заявил, что траты Украины на оборону равны всему довоенному бюджету страны.