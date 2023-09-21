Американские танки Abrams поступят в Украину в "ближайшие дни и недели".

В этом заверил на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"По соображениям оперативной безопасности я не вправе вдаваться в подробности того, когда именно эти танки туда поступят. Могу только сказать, что мы ожидаем, что они прибудут на Украину в ближайшие дни и недели", - сказал Райдер.

Он добавил, что поставки идут "по графику". США пообещали передать Украине батальонный комплект танков Abrams - 31 единицу.

На днях шеф Пентагона Ллойд Остин говорил, что танки Abrams скоро будут в Украине.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.