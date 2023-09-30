Президент Украины Владимир Зеленский предложил Западу создать в Украине "арсенал свободного мира". Об этом он заявил на Форуме оборонных индустрий, который прошел в Киеве и собрал представителей 252 зарубежных военных компаний.

"Украина заинтересована в локализации производства техники, необходимой для защиты, и каждой из оборонных систем, которые используются украинскими воинами и дают наилучшие результаты в производстве оружия", - заявил президент, выступая на форуме.

По его словам, Киев готов предложить "специальные условия" компаниям, которые будут производить оружие с Украиной или на ее территории.

Цель Украины - наладить свое производство снарядов, ракет и дронов "в сотрудничестве с мировыми лидерами отрасли".

"Сейчас на десятилетия вперед определяется, какими будут наиболее мощные оборонно-промышленные комплексы, какими будут их приоритеты и что будет стандартом обороны в мире. Именно в Украине это определяется", - добавил президент.

Во встрече с Зеленским приняли участие представители оборонных компаний и ассоциаций из США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии.

Ранее Киев посетили министры обороны Франции и Британии. Как сообщали СМИ - главной целью было обсуждение производства оружия в Украине.

Как уже анализировала "Страна", это может говорить о смене стратегии Запада и подготовке Украины к длительной войне с Россией.

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