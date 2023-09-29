Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в пятницу, 29 сентября.

Главное из заявлений президента:

Анонсировал на субботу важные события для ВСУ. Напомнил о массовом убийстве евреев в Бабьем Яру в 1941 году в связи с 82-й годовщиной расстрела.

Напомним, на днях Зеленский говорил, что никто не знает, удастся ли совершить крупный прорыв на фронте до конца года.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщали, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.

Война в Украине идет уже 583-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В ночь на 28 сентября по Украине было запущено рекордное в текущем месяце количество дронов "Шахед" - 44. Из них было сбито 34. Главной политической новостью четверга стал приезд в Киев целого десанта западных военных чиновников. В столицу прибыли новый министр обороны Британии Грант Шэппс, его французский коллега Себастьян Лекорню, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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