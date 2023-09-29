В четверг, 29 сентября, в Украине идет 583-й день войны с Россией.

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29 сентября

8:02 Власти Курской области сообщили о массовом налете дронов на регион.

В слободе Белой Беловского района беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию.

"Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница", - сообщил губернатор Роман Старовойт.

7:49 Глава Николаевской ОВА Ким сообщает, что около 04:13 по Николаеву нанесен ракетный удар. Попадание было в объект инфраструктуры в окрестностях города. В результате произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано в 6:45. Подробная информация уточняется, добавил Ким.

7:18 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

7:09 Удары по России наносят сами россияне с территории своей страны, заявил советник Ермака Михаил Подоляк в эфире "24 канала".

"По территории России работают граждане самой России, которые находятся на территории России. Сеть довольно активна и эффективна, мы сами это видим. И Курскую область видим, и Белгородскую область видим. Постоянно увеличивается количество эффективных действий и в отношении военных объектов, и относительно критических объектов", - сказал Подоляк.

Он дал понять, что количество инцидентов на территории РФ будет увеличиваться.

7:03 Минобороны РФ заявляет, что система ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА, из них один над Калужской областью и 10 — над Курской.

6:51 Конгрессмены США одобрили предоставление Киеву помощи в размере $300 млн, которая ранее была исключена из проекта оборонного бюджета страны и выделена в отдельный законопроект.

За предоставление средств Украине проголосовали 311 законодателей, против — 117.

6:48 Последние модификации БПЛА Shahed могут свидетельствовать о попытках России наладить их массовое производство, пишет Генштаб со ссылкой на военных аналитиков.

"Мы не исключаем того, что Российская Федерация, ища простые технические решения, удешевляя материалы и налаживая поставки компонентов-заменителей, пытается наладить производство данного барражирующего боеприпаса и сделать его массовым", - отметил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ капитан Андрей Рудык.

Среди изменений в конструкции дрона аналитики Центра фиксируют:

принципиально отличную боевую часть, которая теперь имеет начинку элементами поражения в виде вольфрамовых шариков;

замену страны - производителя силовой установки (двигатель MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 вместо Mado MD550);

модификацию корпуса (взамен цельнолитого применяется композитный фюзеляж с наполнителем по типу монтажной пены);

использование нового сервопривода KST X30-12-165;

использование блока "Комета" российского производства в системе навигации.

6:45 В Николаеве около 5 утра раздались взрывы, сообщают СМИ. Также пишут о взрывах в Сумской области ранним утром.