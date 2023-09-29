Анализируем итоги 583-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне продолжают контратаковать на Запорожском направлении.

Украинские военные телеграм-каналы сообщают, что РФ пытаются продвигаться у Новопрокоповки - без ощутимного прогресса, но сбивая при этом темпы наступления Украины.

Также противник атаковал на Времьевском выступе, где занял ряд позиций в районе Приютного. И украинские, и российские паблики пишут о "тактическом успехе" российских войск.

Под Бахмутом, несмотря на взаимные атаки, линия боевого соприкосновения не изменилась. Севернее, на Купянском направлении, россияне бомбили мосты через реку Оскол, пытаясь отрезать ВСУ на восточном берегу от снабжения (российские паблики утверждают, что один из мостов был разрушен).

Россия сегодня по сути подтвердила, что "вагнеровцы" возвращаются на фронт. Путин встретился с бывшим командиром "Вагнера" Андреем Трошевым.

Президент РФ напомнил, что на предыдущей их встрече поручил Трошеву заниматься формированием добровольческих подразделений для войны в Украине.

"Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом", - заявил Путин.

"Он (Трошев) уже работает в Минобороны", - сказал Песков после этой встречи.

Также на встрече в Кремле присутствовал замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, который, по данным СМИ, курирует переход остатков "Вагнера" под контроль минобороны РФ.

То есть, судя по всему, командовать "вагнеровцами", которых сейчас возвращают в Украину, будет Трошев. К слову, именно под его начало Путин призывал переходить "вагнеровцев" ещё на встрече в Кремле в конце июня после провала мятежа Пригожина.

Как мы уже рассказывали, поступает все больше сведений о возвращении бывших наемников ЧВК под Бахмут, в районе которого ВСУ проводят наступательные действия.

Сегодня российские паблики сообщили о новой атаке крупной "украинской ДРГ" на Брянскую область. По их данным, в составе ДРГ около 50 человек. Они пытались проникнуть в РФ в районе посёлка Луговой, что граничит с Черниговской областью.

Заявляется, что попытка вторжения была отражена.

Впрочем, позже губернатор Белгородской области Богомаз это опроверг, заявив, что никакого боя около поселка Луговой не было и никто границу не переходил.

Что с контрнаступлением

Ряд заявлений по ситуации с контрнаступлением начальник британского генштаба Тони Радакин. По его словам, российские оборонительные сооружения на юге оказались сильнее, чем ожидал Запад.

"Когда вы посмотрите на начало контрнаступления, были моменты, когда Украина хотела обеспечить себе немного больше техники, больше боеприпасов, затем наступил период плохой погоды, и это повлияло [на нее]. Тогда вы сделали некоторые военные игры и оценки России, а затем на самом деле некоторые из этих российских оборонительных сооружений оказались сильнее, чем предполагалось", - сказал Радакин после вчерашнего визита в Киев.

Также, по его словам, украинским войскам мешает большое разнообразие техники на вооружении и недостаточная подготовка солдат.

"Если вы находитесь в Киеве и разговариваете с генералом Залужным, то у него есть парк техники, часть из которой бывшая советская, часть - со всего мира, и при этом его войска - это не профессиональные солдаты, это гражданская армия. Как же заставить гражданскую армию воевать так, как воюет Украина, чтобы преодолеть российскую оборону? В этом есть элемент смирения и отрезвления", – сказал Радакин.

В Польше же считают, что самая большая проблема Украины - это живая сила на поле боя и отсутствие современной авиации. Об этом пишет военный аналитик Bild Юлиан Рёпке после переговоров с польскими экспертами по безопасности в Познани.

"Самая большая проблема Украины – это людские ресурсы", - написал журналист.

В этом плане примечательна статья в авторитетном западном издании Foreign Affairs, в которой авторы предлагают отправить в Украину западных военных советников.

"Помощь на местах укрепит Киев без риска эскалации", - пишут авторы статьи. Эту же мысль опубликовали и на сайте Совета по международным отношениям, который выпускает журнал Foreign Affairs. Их эксперт Макс Бут пишет, что Украине, чтобы выиграть войну, нужно передать больше оружия, в том числе новых номенклатур, и отправить инструкторов.

"Западу было бы полезно активизировать поставки оружия и расширить общевойсковую подготовку украинских батальонов и бригад, предпочтительно отправив в Украину инструкторов (возможно, отставных западных офицеров), чтобы ускорить этот процесс", - пишет Бут.

Эту идею уже раскритиковали те американские политики, которые выступают против расширения участия США в войне.

"Журнал истеблишмента Foreign Affairs сигнализирует о следующем этапе эскалации войны на Украине: размещении военных советников США на местах. Они забыли, как мы ввязались во Вьетнам? Но на этот раз противник — не Вьетконг. Это Россия, обладающая ядерным оружием", - написал Роберт Кеннеди-младший, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Возвращаясь к вооружению.

Юлиан Рёпке написал, что украинской армии "нужны боеспособные истребители более срочно, чем западное оружие. Они теряют свои лучшие качества. Подготовка НАТО пока недостаточна".

При этом российская армия становится сильнее, а не слабее. "Они научились на своих ошибках. Сейчас они гораздо более эффективны, чем год назад", - передает Репке слова польских военных специалистов.

"Российские дроны совершенствуются с каждым месяцем. "Их новые "Шахиды" издают меньше шума, поэтому их труднее услышать и, следовательно, нацелиться на них. Их "Ланцеты" имеют больший радиус действия. Их FVP-дронов с каждым месяцем становится все больше и больше. Дроны, возможно, решат исход этой войны", - пишет журналист.

При этом стратегическая победа Украины "все еще возможна, но, конечно, не гарантирована". Европа должна "готовиться к долгой войне".

Украина при таком раскладе "становится игровой площадкой для западной оборонной промышленности." "Они (западные компании - Ред.) приходят, чтобы испытать свое новейшее оружие". Украина и оружейные компании "учатся многому друг у друга". Это беспроигрышный вариант", - пишет Рёпке.

Еще один западный аналитик считает, что успехи ВСУ в ходе наступления на юге переоценены, а ситуация может "вот-вот" склониться в пользу РФ. Об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил и военный эксперт Маркус Райснер.

"Отдельные линии обороны россиян преодолеваются с большими потерями, но до сих пор не было ни одного реального прорыва. Мы должны бить тревогу, что после 117 дней контрнаступления до сих пор не удалось добиться оперативного прорыва", — заявил Райснер в интервью Deutsche Presse-Agentur.

По его мнению, Украина получает недостаточно боевой техники — в том числе той, которая поможет защититься от ударов российской авиации в тылу.

"Европа вот-вот упустит момент, когда мы больше не будем держать ее под контролем и ситуация склонится в пользу русских", — считает полковник.

Он призывает, в частности, усилить украинскую ПВО, чтобы минимизировать удары по важнейшим объектам инфраструктуры. Ведь если электроснабжению Украины снова будет нанесен серьезный ущерб, основа производства оружия также будет сломана, отмечает Райснер (к вопросу производства вооружений в Украине, как элементу новой стратегии Запада, мы вернемся ниже).

Обстрелы

Под утро по Николаеву нанесли ракетный удар. Прилет был по объекту инфраструктуры на окраине города.

Из последствий сперва сообщили только о возгорании сухой травы. Но позже мэр города Александр Сенкевич уточнил, что обстреляли объект транспортной инфраструктуры, который атакуют уже третий раз за неделю.

"Атака произошла до того, как сработала сирена. На этой неделе таких атак было уже три – сначала были взрывы, а затем раздавались сирены. Пока неизвестен тип ракет, которыми атаковали, но известно, что после них происходят большие разрушения и происходит пожар", – сообщил мэр.

Под описание транспортной инфраструктуры подпадает и аэродром "Кульбакино". Об ударах по нему заявляло минобороны РФ и западные военные аналитики, которые, впрочем, говорили не о ракете, а о прилете "Ланцета". Украина же удара по данной локации вообще не подтверждала.

Опасаясь обстрелов со стороны РФ, Львовская область вернула на дороги ночные блокпосты и намеревается ограничивать движение во время тревог.

"Принятые меры должны способствовать контрдиверсионной работе и общественной безопасности перед началом отопительного сезона и ввиду рисков российских атак по энергетическим и другим стратегическим объектам", - говорится в заявлении Совета обороны области.

Теперь к ударам по российской территории. Власти Курской области сообщили о массовом налете дронов на регион. По данным МО РФ, сбито десять беспилотников.

В слободе Белой Беловского района дрон сбросил два взрывных устройства на подстанцию. "Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница", - сообщил губернатор Роман Старовойт.

Украина удар по объекту энергетики подтвердила - по ссылкой на СБУ в СМИ появились заявления, что к этой подстанции были подключены важные военные объекты РФ.

Это вторая подобная атака за последние несколько дней. Судя по всему, Киев пытается показать россиянам, что тоже располагает возможностью вызывать локальные "блэкауты" в РФ.

Впрочем, если эти удары будут "превентивными" и станут опережать российскую активность, то Россия может развернуть свою кампанию ударов по энергетике уже в качестве "возмездия".

Военные перспективы

Секретарь СНБО Алексей Данилов сегодня заявил, что не уверен в западной поддержке Украины "до победы".

"Нам до сих пор никто не может четко дать ответ, что такое наша победа. Нам говорят, мы вас будем поддерживать до - и дальше словосочетания "победа" я нигде не слышал. Они говорят - "до того момента, пока вы не решите самостоятельно принимать те или иные решения". А нам нужно четко понимать - они с нами идут до победы или они с нами идут определенный промежуток времени, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы", - заявил Данилов.

Интересно, что прозвучало это заявление на фоне "десанта" в Киев министров обороны Британии и Франции, а также генсека НАТО. Что можно было расценить как публичный сигнал поддержки Украины.

Впрочем, этот визит действительно показывает ряд изменений в западной стратегии, как следует из статьи New York Times.

Приезд министров и генсека связан с процессом, который мало поможет украинской армии здесь и сейчас. Запад хочет нарастить производство оружия в Украине, поскольку прямая военная помощь будет снижаться, считает издание.

"Осознавая ослабление поддержки Запада в деле вооружения Украины, чиновники считают расширение собственной военной промышленности Украины необходимым условием развития разрушенной войной страны", - пишет издание.

По его мнению, "это также потенциально выгодная перспектива для западных производителей оружия", хотя и рискованная в условиях постоянных российских обстрелов.

Министр обороны Франции Лекорню также дал понять, что развитие украинского производства оружия является "коммерческой возможностью и военной целью". Его сопровождали около 20 представителей французского правительства и оборонной промышленности. Они подписали около двадцати контрактов, писем о намерениях или меморандумов о взаимопонимании с украинскими промышленниками.

Идея состоит в том, что со временем, по словам Лекорню, будет меньше прямых поставок Украине оружия и больше продаж – иногда с субсидиями.

Издание напоминает, что после встречи с Байденом в США Зеленский заявил, что заключил "долгосрочное соглашение" о совместном производстве оружия.

То есть, на Западе очевидно начинают переходить к "долгой" стратегии поддержки Украины.

При этом очевидно, что производство, а не поставки складских запасов оружия, займет очень много времени - возможно, годы - прежде чем ВСУ смогут полностью укомплектоваться новопроизведенной техникой и попробовать переломить ситуацию с Россией в свою пользу.

Москва же все это время тоже не будет стоять на месте и продолжит раскручивать свой ВПК.

В чем стратегия таких действий и что Украина с союзниками планируют делать на поле боя сейчас, пока "новая оборонка" еще не заработала в полную силу - мы разбирались в отдельном материале.

РФ объявила призыв. Будет ли мобилизация?

Путин сегодня подписал указ об осеннем призыве на срочную службу в российскую армию. Планируют призвать 130 тысяч человек.

При этом России заявили, что не планируют проводить новую мобилизацию.

"В Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", - заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Владимир Цимлянский.

Он добавил, что поступивших на службу контрактников и добровольцев "достаточно для выполнения возложенных задач" (на днях Медведев говорил о цифре 325 тысяч человек, набранных для войны в Украине с начала года).

Что же до срочников, то заявляется, что в пункты дислокации войск на территории Украины и "новых регионов" призывников отправлять не станут.

При этом говорится, что призыв пройдет "во всех субъектах РФ". Аннексированные в Украине регионы в качестве исключений не упоминаются. То есть, вероятно, оттуда тоже будут призывать и отправлять в части на территории РФ.

Но вернемся к слухам о мобилизации.

Ранее ходили активные разговоры о том, что Россия намерена объявить вторую волну в сентябре. Ожидалось это и по политическим причинам - в марте 2024 года в России будут президентские выборы и потому считалось, что если Кремль хочет провести мобилизацию, то он ее объявит не позже сентября, чтоб успеть закончить к началу предвыборной кампании.

Однако, как видим, в сентябре никакой мобилизации не случилось, а в Генштабе РФ по ее проведению прямо опровергли. И это говорит о том, что до следующей весны (то есть до выборов президента) ее уже, скорее всего, не будет, если только не случится неких форс-мажоров - резкого ухудшения для РФ ситуации на фронте, либо угрозы начала прямой войны России и НАТО.

На то, что мобилизации этой осенью не будет указывает и начало с 1 октября призыва на срочную службу (в прошлом году его из-за мобилизации отсрочили, чтоб не перегружать военкоматы).

Будет ли мобилизация в РФ после выборов следующей весной зависит от ситуации и соотношения сил на фронте (в том числе и от того, сколько сумеют мобилизовать в Украине), а также от планов российского командования - намерено ли оно и далее вести, преимущественно, оборонительные бои с локальными контратаками, либо планирует широкомасштабное наступление. В последнем случае мобилизация, скорее всего, будет объявлена.

Впрочем, и без мобилизации россияне пополняют свою армию в Украине контрактниками (по разным оценкам в месяц на фронт отправляют от 20 до 40 тысяч человек). В том числе, контракты заключают и со срочниками. По новому закону они это могут делать уже через месяц службы.