Украина намерена организовать производство собственных систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге.

"Есть очень фундаментальное решение, которое начнем реализовывать очень скоро. Скоро к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, в первую очередь средств ПВО", - сказал Ермак.

Ранее стало известно, что представители французских оборонных предприятий, которые вчера приехали в Киев с министром обороны, подписали около двадцати договоров с украинскими промышленниками.

Газета The New York Times также писала после этого визита, что Запад хочет нарастить производство оружия в самой Украине. Это является частью стратегии подготовки Украины к долгой войне.

Возможно, в рамках реализации этих планов, президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития.

Официально сообщается, что обсуждали энергетическую безопасность, финансирование торговли, поддержку критически важной инфраструктуры и муниципалитетов, продовольственной безопасности, корпоративного сектора.