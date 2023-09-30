За время полномасштабной войны Россия нанесла удары по 37-ми военным заводам Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на форуме оборонных индустрий в Киеве.

"Понимаем, что наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению", - сказал министр.

Ранее мы сообщали, что представители французских оборонных предприятий подписали около 20 контрактов с украинскими промышленниками. Данная встреча стала частью первого Форума оборонной промышленности, который проходит в Киеве.

"Для удовлетворения своих огромных потребностей Украина намерена развивать собственные мощности по производству военной техники", - прокомментировало встречу Минобороны Франции.

Перед этим газета The New York Times писала, что Запад хочет увеличить производство оружия непосредственно в Украине.

"Осознавая ослабление поддержки Запада в дорогостоящем деле вооружения Украины, чиновники считают расширение собственной военной промышленности Украины необходимым экономическим развитием разрушенной войной страны", - говорилось в публикации.