Немецкая фирма может поставлять в РФ оборудование для производства танковых снарядов.

Об этом сообщает украинский проект Trap Aggressor.

Согласно информации проекта, станок с числовым программным управлением модели U5-630, произведенный в Германии баварской компанией Spinner, приобрела российская компания "ЮМАК" и 30 августа направила через Турцию для "Серовского механического завода", куда он должен прибыть к концу сентября. Этот завод среди прочего производит боеприпасы.

При этом до войны, в 2021 году, Spinner поставлял станки непосредственно предприятию "РТ-техприемка", ответственное за контроль качества и повышение эффективности производства предприятий корпорации "Ростех".

В свою очередь, украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщает, что внесло "двух ведущих немецких производителей высокоточных станков Spinner и DMG MORI в перечень международных спонсоров войны". РФ продолжает покупать станки этих производителей в обход санкций, без них она не могла бы производить оружие и компоненты к нему, утверждается на сайте НАПК.

Ссылаясь на данные портала Export Genius, в НАПК отмечают, что с 24 февраля 2022 года по 31 июня 2023 года в РФ были импортированы станки и комплектующие от Spinner почти на 15 млн долларов, а после начала вторжения объем поставок оборудования Spinner в РФ увеличился на 500%.

Ранее американские эксперты заявляли, что сотрудники российского ВПК достают микросхемы из бытовых приборов для производства ракет "Искандер" и "Кинжал".

А в Госдепе США заявили, что экспорт ключевых микрочипов и электроники, необходимых России для военной промышленности, вернулся к уровню до 2022 года, поскольку Москва научилась лучше обходить введенные против нее санкции.