У Британии закончилось оружие для отправки в Украину.

Об этом анонимно изданию The Telegraph заявил высокопоставленный военный начальник.

"Мы отдали почти столько, сколько можем себе позволить. Мы продолжим поставлять оборудование для обеспечения Украины, но сейчас им нужны такие вещи, как средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, а все это у нас закончилось", - говорит источник.

По го словам, Британия также не сможет передать больше танков Challenger.

Он сказал, что "предоставлять миллиарды больше не означает давать миллиарды британского снаряжения", и Лондон должен сыграть свою роль в "побуждении других стран давать больше денег и оружия".

Ранее сообщалось, что у Пентагона осталось денег еще на полгода поставок Украине, если новый бюджет не будет одобрен.

Пентагон направил в Конгресс США письмо о том, что оставшихся средств для военной помощи Украине хватит примерно на шесть месяцев при условии, что расходы останутся такими же, как сейчас.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне за минувшие сутки контратаковали на юге. А именно в районе Вербового, Старомайорского и Новодаровки. На южном фланге Бахмута россияне пытались восстановить утраченное положение под Андреевкой. ВСУ ведут штурмовые действия на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

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