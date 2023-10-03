Объем средств для оказания военной помощи Украине в распоряжении Пентагона составляет 5,2 млрд долларов, при нынешних объемах затрат этого хватит еще примерно на шесть месяцев.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что это остатки средств, выделенных на поддержку Украины еще год назад.

Только 21 мая текущего года президент США Джо Байден во время визита в Южную Корею подписал принятый ранее Сенатом закон о выделении дополнительной помощи Украине в размере $40 миллиардов до конца фискального года, который завершается в Штатах 30 сентября.

Президент США вылетел в Сеул днем и документ, который после его подписи станет законом, доставили ему туда, чтобы не откладывать вопрос помощи Украине в долгий ящик.

Таким образом, в ближайшее время прекращение военных поставок из-за споров вокруг закона о бюджете в США Киеву не грозит, однако нынешняя ситуация может сказаться на планировании.

Ранее Пентагон предупредил Конгресс США, что военных заканчиваются деньги на замену оружия, отправленного Вашингтоном в Украину.

В письме, направленном конгрессменам, Пентагон призывает их утвердить финансирование Украины (напомним, Конгресс принял временный бюджет на ближайшие 45 дней, исключив оттуда помощь Украине).

Государственный департамент США также заявил, что администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования.

Известно, что решение Конгресса не давать денег Украине ударило по Байдену и союзникам.