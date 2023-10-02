Госдепартамент заявил, что администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования.

В свою очередь представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила новый пакет помощи Украине.

"Если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, он ошибается. И потому скоро мы объявим о еще одном пакете помощи для Украины, чтобы засвидетельствовать нашу постоянную поддержку храброго народа Украины", - сказала Жан-Пьер.

"Средств достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя, но это не долгосрочное решение", - сказала Жан-Пьер.

По ее словам, в Белом доме сохраняют уверенность, что Украина получит необходимую помощь США.

Ранее Белый дом заявил, что у него есть деньги для срочной помощи Украине, но нет на долгосрочную перспективу.

Без дополнительного финансирования сейчас США придется отложить или сократить поставки ПВО, боеприпасов, беспилотников, которые "критически важны и неотложны сейчас, когда Россия готовится к зимнему наступлению в Украине".

Ранее стало известно, что Пентагон ошибся более чем на шесть миллиардов долларов, оценивая стоимость переданного Украине вооружения.