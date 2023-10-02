У Белого дома сейчас есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку.

Об этом заявила представитель администрации США Карин Жан-Пьер. Трансляция ее выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

"Средств достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя, но это не долгосрочное решение", - сказала Жан-Пьер.

По ее словам, в Белом доме сохраняют уверенность, что Украина получит необходимую помощь США.

Напомним, Конгресс США исключил из временного бюджета средства на помощь Украине.

Накануне спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что для него важнее укрепление границ Америки от мигрантов, чем помощь Украине.

Между тем президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме пообещал, что поддержка Украины со стороны Вашингтона не прекратится.

В то же время газета The Times написала, что в Конгрессе США становится все сложнее согласовывать выделение помощи Украине.

Мы рассказывали, что пишут западные СМИ о принятии временного бюджета США без помощи Украине.