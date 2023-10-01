В субботу, 30 сентября, Палата представителей США приняла предложенный республиканцами проект бюджета без помощи Украине. Закон о продлении финансирования правительства США на 45 дней уже подписал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

В западной прессе прокомментировали принятие временного бюджета США без помощи Украине, которое дало возможность Америке избежать шатдауна.

Так, газета Corriere della Sera написала, что "властям в последнюю минуту удалось спасти миллионы американских граждан, которые не останутся без зарплаты, но расплачиваться за соглашение придется Украине - она не получит 6,2 млрд долларов, которые просил Байден".

В свою очередь Washington Post считает, что решение Конгресса заблокировать помощь Украине "стало упреком Киеву". Отказ последовал через девять дней после того, как Зеленский просил законодателей в Вашингтоне сохранить поддержку. Это демонстрирует, что Республиканская партия все больше сопротивляется оказанию помощи Украине, полагает газета.

Издание Politico пишет, что "это стало ударом для Зеленского". Но в администрации Байдена попытались преуменьшить значение исключения помощи Украине, а спикер Конгресса Кевин Маккарти заявил о поддержке помощи Украине и отметил, что он внесет отдельный законопроект на рассмотрение в ближайшее время, говорится в публикации.

Между тем в МИД Украины уверены, что ситуация с временным бюджетом США не повлияет на объявленную помощь Украине.

Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.

"Не забываем, что в США сейчас продолжаются внутриполитические дискуссии, связанные с американским политическим процессом. Поддержка Украины остается твердой как в администрации США, так и в обеих партиях и палатах Конгресса США, а главное - среди американского народа", - говорится в сообщении.

Николенко добавил, что ранее США объявляли о выделении 1,6 миллиарда долларов на оборону Украине, а также еще 1,23 миллиарда прямой бюджетной поддержки и средства на гуманитарные и энергетические проекты.

Между тем президент США Джо Байден уже заявил, что американская поддержка Украины не должна быть прервана.

А посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что Украина не лишится военной помощи США по уже выделенным ранее средствам после того, как Конгресс исключил эту помощь из закона о временном бюджете.