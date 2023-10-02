Решение Конгресса не давать денег Украине стало ударом для Байдена и европейских союзников, пишет Bloomberg.

По данным издания, один из лидеров ЕС предсказал, что ситуация, вероятно, усложнится по мере приближения выборов в США. Другой высокопоставленный чиновник заявил, что проблема с финансированием вызывает беспокойство и должна быть решена быстро.

Несмотря на то, что Байден пообещал, что помощь Украине не прекратится, получить новые миллиарды Киеву будет всë труднее.

Решение Конгресса не давать денег Украине стало ударом для Байдена и союзников

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США становится все сложнее согласовывать выделение помощи Украине.

Об этом говорится в статье The Times по итогам принятия в США временного закона о бюджете.

Почти половина республиканцев в Палате представителей проголосовали за исключение 300 млн долларов из бюджета на оборону, предназначенных для обучения украинских солдат и закупки оружия. Хотя позже эта помощь была одобрена отдельно.

Позже Госдепартамент заявил, что администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования.

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