Решение Конгресса не давать денег Украине стало ударом для Байдена и европейских союзников, пишет Bloomberg.

По данным издания, один из лидеров ЕС предсказал, что ситуация, вероятно, усложнится по мере приближения выборов в США. Другой высокопоставленный чиновник заявил, что проблема с финансированием вызывает беспокойство и должна быть решена быстро.

Несмотря на то, что Байден пообещал, что помощь Украине не прекратится, получить новые миллиарды Киеву будет всë труднее.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США становится все сложнее согласовывать выделение помощи Украине.

Об этом говорится в статье The Times по итогам принятия в США временного закона о бюджете.

Почти половина республиканцев в Палате представителей проголосовали за исключение 300 млн долларов из бюджета на оборону, предназначенных для обучения украинских солдат и закупки оружия. Хотя позже эта помощь была одобрена отдельно.

Позже Госдепартамент заявил, что администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования.