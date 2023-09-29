Палата представителей США отклонила законопроект спикера Кевина Маккарти, предложенный во избежание остановки работы американского правительства.

Об этом пишет CBS News.

Теперь очередь за Сенатом, где рассматривают собственный законопроект, включающий 6,1 млрд долларов помощи Украине. Голосование ожидают в субботу утром. Впрочем, шансы на то, что этот вариант затем пройдет Палату представителей сомнительны, поскольку республиканское большинство выступает за то, чтобы помощь Украине рассматривалась отдельно.

Если ни один из проектов не получит поддержку, то в полдень воскресенья начнется шатдаун - остановка работы федеральных органов власти.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден останется в Вашингтоне на выходные, чтобы не допустить шатдауна федеральных органов власти.

У конгресса США остается меньше двух дней, чтобы согласовать хотя бы временный бюджет во избежание приостановки работы правительства. Пока этого не произошло.

Мы сообщали, что в США официально сменился главнокомандующий армией. Им стал протеже Барака Обамы, которого поставил во главе армии ещё Дональд Трамп.