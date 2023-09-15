Среди республиканцев в Палате представителей США растет скептицизм по поводу одобрения увеличения финансирования Украины.

Об этом пишет The Hill.

Издание пишет, что уже не только ультраправые, но и более умеренные республиканцы в Палате представителей выражают скепсис в отношении финансирования Украины. Многие республиканцы раздражены призывом президента Джо Байдена проголосовать за помощь Украине в пакете с финансированием пострадавших от стихийных бедствий.

Но это не значит, что оппозиция в конечном итоге наберет достаточно голосов, чтобы остановить одобрение помощи Украине.

"У нас в Конгрессе много военных ястребов, так что я не уверен", - сказал один из республиканцев.

Голосование по поводу помощи Украине будет первым с тех пор, как спикер Кевин Маккарти взял молоток спикера, пообещав больше не давать Украине "пустых чеков". Если Палата представителей откажется принять закон, его рассмотрение можно будет перенести на более поздний срок в этом году и присоединить к другим законопроектам о расходах или проголосовать отдельно.

Напомним, Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около 40 миллиардов долларов, в том числе 24 миллиарда долларов на Украину в начале августа.

Всего США потратили на украинский конфликт свыше 100 миллиардов долларов.