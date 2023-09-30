Президент США Джо Байден поддержит принятый Палатой представителей законопроект о финансировании правительства США, из которого вычеркнули помощь Украине.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на представителя Белого дома.

"Администрация ожидает, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти вскоре внесет на обсуждение ещё один законопроект в поддержку Украины", - говорится в материале.

Одобрение Белого дома означает, что предложенное финансирование скорее всего будет согласовано в Сенате, где большинство составляют демократы.

Ранее стало известно, что республиканцы хотят проголосовать за бюджет США, исключив помощь Украине. Их проект финансирования был рассчитан на 45 дней. Во время этого срока Палата представителей должна была утвердить бюджет, без которого завтра в США мог наступить шатдаун - остановка финансирования правительства.

Напомним, что в пятницу нижняя палата Конгресса не поддержала аналогичный законопроект с отсрочкой шатдауна на 30 дней из-за того, что в нём предполагалась помощь Украине.

Как мы сообщали, президент США Джо Байден остался в Вашингтоне на выходные, чтобы не допустить шатдауна.