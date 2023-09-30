Республиканцы планируют сегодня проголосовать за новый законопроект о финансировании правительства, из которого исключат помощь Украине.

Об этом пишет издание The Hill.

Ранее такой вариант уже предлагал спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

Документ рассчитан на 45 дней. Во время этого срока Палата представителей должна будет утвердить бюджет, без которого завтра в США может наступить шатдаун - остановка финансирования правительства.

Напомним, что в пятницу нижняя палата Конгресса не поддержала аналогичный законопроект с отсрочкой шатдауна на 30 дней из-за того, что в нём предполагалась помощь Украине.

Тем временем Белый дом запустил обратный отсчет до возможного шатдауна. Каждый час публикуется новый пост в соцсети X (ранее Twitter), где счетчик обновляется.

Как мы сообщали, США находятся на грани шатдауна. После провала голосования в Конгрессе федеральным органам грозит паралич. Это произошло после того, как Палата представителей США отклонила законопроект спикера Кевина Маккарти, предложенный во избежание остановки работы американского правительства.